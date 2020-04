10mila mascherine FFP2 alle Asl, il dono dei consiglieri regionali del M5S

«Col taglio dei nostri stipendi, abbiamo donato alle Asl abruzzesi 10mila mascherine FFP2. È il nostro modo di schierarci al fianco di chi combatte, in prima linea, la battaglia al Coronavirus. È così che vogliamo mandare il nostro messaggio al personale sanitario in corsia: non siete soli. Le mascherine saranno consegnate alle singole Asl in parti uguali, in modo da dare ossigeno al fabbisogno di DPI in tutte le zone della regione, nessuna esclusa. Toccherà più alle singole Aziende far arrivare le mascherine nelle strutture dove c’è maggiore necessità. Da quando il M5S è entrato in Consiglio regionale, nella passata legislatura, ha restituito agli abruzzesi circa 800mila euro, e soprattutto adesso, in queste settimane così complicate, non ci fermiamo. Rimanendo dalla parte dei cittadini. Sempre».

E’ quello che si legge in una nota del Movimento 5 Stelle in Regione Abruzzo.