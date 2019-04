25 Aprile, Anpi Molise organizza incontro ad Agnone

AGNONE – “Il contributo del Molise alla Resistenza antifascista per un’Italia Libera e Liberata”. E’ il tema che sarà trattato oggi, 24 aprile, a Palazzo Bonanni in vista della ricorrenza del 25 Aprile, quando 74 anni fa alleati e partigiani liberarono l’Italia dal regime nazi-fascista. All’incontro organizzato dall’Anpi Molise, interverranno Michele Petraroia, vice presidente Anpi Molise, Michela Cerbaso, studentessa universitaria a Bologna, Giuseppe Di Pietro, presidente dell’Assostampa Molise, Anna Spina, responsabile del coordinamento donne Anpi Molise e Francesco Paolo Tanzj, storico. L’incontro, aperto al pubblico, è atteso a partire dalle ore 17,00. Intanto nella giornata di domani l’amministrazione comunale di Agnone, depositerà una corona di alloro ai piedi del monumento dei Caduti in piazza Unità d’Italia. Seguirà il discorso del vice sindaco, Linda Marcovecchio.