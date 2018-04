25 Aprile: il presidente Mattarella nel Chietino

ANSA) – TARANTA PELIGNA (CHIETI), 25 APR – È durata una quindicina di minuti la visita al Sacrario della Brigata Maiella del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a Taranta Peligna (Chieti) in occasione del 25 aprile. Mattarella ha deposto una corona. Ad accoglierlo tantissime persone e studenti che hanno intonato l’Inno d’Italia e Bella Ciao.

Mattarella era accompagnato, in questa sua prima tappa della visita in Abruzzo, dal Capo di Stato Maggiore della Difesa, Claudio Graziano.

Il Capo dello Stato è ripartito per Casoli (Chieti) dove si svolge la commemorazione del 73/o anniversario della Liberazione. A Casoli intervento pubblico al locale teatro comunale. In forma privata il Capo dello Stato visiterà il Castello Ducale dove la Brigata Maiella fu fondata il 5 dicembre 1943. Dal castello Mattarella si sposterà nel luogo della memoria, ex campo di concentramento fascista, dove sono state internate 218 persone, tra civili ebrei stranieri, sloveni e croati tra il 1940 e 1943.