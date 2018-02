513 km di strade abruzzesi passano sotto gestione Anas

(ANSA) – PESCARA, 3 FEB – “Dalla Lombardia alla Sicilia, l’Abruzzo è la regione con più viabilità trasferita. La sfida era a chi trasferiva di più e noi siamo primi per intensità viaria, grazie ai dossier che abbiamo curato e sui quali abbiamo lavorato”. Con queste parole il presidente della giunta regionale abruzzese, Luciano D’Alfonso, ha annunciato che nella giornata di ieri il ministro delle Infrastrutture, Graziano Delrio, ha firmato lo schema di decreto contenente l’elenco delle strade provinciali abruzzesi che torneranno sotto la competenza dell’Anas. “Si sono aggiunte altre due strade, oltre a quelle contenute nell’elenco iniziale – ha detto -. Complessivamente parliamo di 25 tratti di viabilità, per 513 chilometri, che faranno risparmiare alle casse pubbliche abruzzesi una somma pari a 30 milioni di euro”. La firma è arrivata dopo il parere favorevole di Anas e Conferenza Stato-Regioni, mentre per lunedì è prevista la firma del presidente del Consiglio dei ministri.