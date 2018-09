A Isernia, i militari della locale Stazione Carabinieri Forestale nel corso di una serie di mirati controlli eseguiti in periferia, sorprendevano tre soggetti residenti in provincia nel mentre si accingevano ad abbandonare rifiuti quali materiale edile di scarto e alcuni elettrodomestici su un terreno sito in agro di Isernia. Nei confronti dei prevenuti, dopo le formalità di rito, sono state pertanto elevate sanzioni amministrative per un totale di 4.200euro.