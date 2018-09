Abbandonano rifiuti, due molisani denunciati dai Carabinieri forestali

I Carabinieri della Compagnia di Termoli, unitamente a quelli delle Stazioni CC Forestali, sono stati impegnati in serrati controlli mirati alla sicurezza e alla tutela dell’ambiente.

La problematica affrontata, nei cui riguardi vi è una condivisa sensibilità per le conseguenza che ne derivano sulla vita quotidiana dei cittadini, è alla costante attenzione dell’Arma e curata nel dettaglio dai vari reparti territoriali e specializzati nel delicato settore.

Le recenti attività si sono concentrate in varie località del basso Molise.

A Petacciato, in particolare, i Carabinieri della locale Stazione e quelli Forestali, a seguito di accertamenti svolti presso una ditta ubicata su quel territorio, hanno proceduto a deferire in stato di libertà due persone, per getto pericoloso di cose e per violazioni della legge speciale in materia ambientale.

Le iniziative dell’Arma continueranno incessanti su tutto il territorio della provincia di Campobasso.