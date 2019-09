Abbandono di rifiuti, sanzionate tre persone

Continuano i controlli dei Carabinieri per il contrasto ai reati ambientali. Sanzionate tre persone per abbandono di rifiuti.

I Carabinieri della Specialità Forestale, nel corso dei servizi di istituto finalizzali al controllo del territorio tra il comune di Isernia e Venafro, hanno avviato delle attività di indagine su alcune aree illecitamente destinate al deposito incontrollato di rifiuti speciali non pericolosi, in particolare scarti di demolizione edilizia. L’attività di controllo ha permesso ai militari di individuare e sanzionare per diverse centinaia di euro tre persone che in tempi diversi hanno illecitamente abbandonato tali rifiuti. La verifica della corretta gestione dei rifiuti speciali è solo una delle tante attività istituzionali poste in essere dai Carabinieri, allo scopo di salvaguardare il territorio e proteggere l’ecosistema.