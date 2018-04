“Abitare i luoghi”, gli alunni dell’infanzia alla scoperta di Agnone

AGNONE – “Abitare i luoghi“, il percorso di conoscenza e studio degli studenti abruzzesi e molisani nei Comuni delle due Regioni, si apre anche alla Scuola dell’infanzia. Fino ad ora, in questo anno scolastico, come nel precedente, a partecipare ai viaggi didattici erano stati alunni dai sei anni in su. Grazie ad alcune insegnanti della Scuola dell’ Infanzia di Via Verdi di San Salvo, circa 50 bambini di 5 anni il 23 aprile scorso hanno preso il bus della Cerella alla volta di Agnone, accolti dalla Dirigente dell’ Istituto comprensivo locale, Tonina Camperchioli, insieme ai bambini della primaria locale. Le due scolaresche da Piazza Italia hanno raggiunto, a piedi, la scuola D’Agnillo, dove erano attese dal vice sindaco Linda Marcovecchio, che li ha salutati a nome dell’ intera comunità agnonese. Quindi c’ è stato il tradizionale scambio di doni ed il pranzo offerto dal Comune di Agnone, al termine del quale i sansalvesi hanno raggiunto la Valle del cioccolato. Nella Valle, Nino Labbate ha mostrato loro come si trasforma il ghiotto prodotto, che era stato già studiato a scuola grazie all’ idea della Maestra Patrizia Pezzella e delle sue colleghe De Paola, Marcovecchio, Rossetto, Cicerone e Cerbaso.

“Questo viaggio – ha dichiarato Orazio Di Stefano, coordinatore di Abitare i luoghi – ci ha fatto capire che è possibile far fare le cosiddette esperienze formative nei Comuni di Abruzzo e Molise anche ai bambini della Scuola primaria di primo grado. Fino ad ora non l’ avevamo fatto per via dell’ età dei piccoli. Ma l’ esperienza con Via Verdi ci ha fatto comprendere che se è ben organizzato il viaggio ed è ben preparata l’ accoglienza, è possibile il coinvolgimento anche dei piccini, che anzi sono addirittura più attenti e curiosi degli studenti più grandi”.

È dunque probabile che nel prossimo anno scolastico alle migliaia di giovani visitatori si aggiungano tanti altri dei primissimi anni di scuola per “Abitare”, sia pure per un giorno solo, gli incantevoli borghi abruzzesi e molisani, che hanno aderito al Protocollo Anci – Usr – RicercAzione.