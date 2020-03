In Abruzzo attiva la “ricetta dematerializzata”: senza passare in ambulatorio, basta andare in farmacia Al fine di limitare il flusso di pazienti negli studi medici. Basterà esibire al farmacista la tessera sanitaria e il numero di ricetta elettronica comunicato dal medico

«Si continua a lavorare su tutti gli aspetti tecnici connessi alla gestione dell’emergenza Covid19, come il provvedimento che renderà finalmente fruibili a tutti i servizi della ricetta dematerializzata. Al fine di limitare il flusso di pazienti che accedono agli ambulatori dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, infatti, il cittadino d’ora in poi potrà recarsi in farmacia esibendo la tessera sanitaria e il numero di ricetta elettronica comunicato dal medico. Il farmacista, grazie al codice, individuerà la prescrizione e dispenserà i farmaci. Il tutto, appunto, senza recarsi nell’ambulatorio del proprio medico». Lo ha annunciato l’assessore regionale alla Sanità in Abruzzo, Nicoletta Verì.

