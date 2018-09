“Abruzzo Itinerante”: arte, cibo e territorio illustrati dall’acquerellista Marina Cremonini

Il libro Abruzzo Itinerante autoprodotto dalla Rio Verde tartufi di Borrello (Ch) nasce dalla grande amicizia di Vittoria Mosca, originaria di Guardiabruna, titolare dell’azienda produttrice di tartufi e l’acquerellista Marina Cremonini (www.marinacremonini.com). Nell’estate del 2017 Marina viene invitata da Vittoria a trascorrere le vacanze estive in Abruzzo ripercorrendo i luoghi del cuore di Vittoria, quei luoghi percorsi e scoperti e che hanno un legame particolare con la sua vita (vi sono infatti all’interno del libro Luoghi come Roccascalegna, Agnone, Borrello, Rosello e location autentiche come il B e B Bagni Vittoria di Vasto , l’eremo Celestiniano di Palena ed i Mosaici di Tornareccio. La stessa Marina racconta del suo viaggio in Abruzzo in un articolo del suo Blog.

Abruzzo Itinerante è il primo progetto di una azienda di tartufi abruzzese che coinvolge arte, cibo e territorio.

E’ stato anche dedicato un packaging personalizzato consistente in una scatola con all’interno i prodotti Rio verde tartufi e il taccuino di viaggio. «Vuole essere un nuovo modo di scoprire un territorio attraverso il cibo. Abruzzo itinerante è un modo nuovo di presentare e coinvolgere arte, territori e cibo della nostra regione. Un taccuino di viaggio, il racconto di un’acquerellista, Marina Cremonini, che ripercorre i luoghi cari alla Rio Verde Tartufi. Un viaggio straordinario tra umanità, bellezza ed autenticità. Abruzzo Itinerante è un viaggio virtuale per (ri)scoprire i tesori abruzzesi e per apprezzare la delicatezza e nello stesso tempo la forza comunicativa degli acquerelli», spiega Vittoria Mosca.

L’ambizioso progetto verrà presentato all’HOMI Fiera della Casa e degli Stili di Vita dal 14 al 17 Settembre 2018.