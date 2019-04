Abruzzo, il “nemico giurato” dei cinghiali entra in Consiglio regionale Il sindaco di Orsogna, Fabrizio Montepara, ha lasciato la fascia tricolore per via dell'incompatibilità

ORSOGNA – Fabrizio Montepara, eletto in Consiglio regionale per la Lega Salvini Abruzzo, ha lasciato l’incarico di sindaco di Orsogna (Chieti) nell’ultima seduta del Consiglio comunale. Montepara, nemico giurato dei cinghiali, entra così in Consiglio regionale. Negli anni scorsi firmò un’ordinanza di abbattimento, in modo provocatorio forse, contro il proliferare dei cinghiali anche nei centri abitati. Ora, da consigliere regionale di maggioranza, potrà dare sicuramente il suo contributo alla soluzione del problema cinghiali nel Chietino e nel Vastese in particolare. Nel ruolo di primo cittadino, che manterrà fino alle prossime elezioni amministrative del 26 maggio, è subentrato il vice sindaco, Vincenzo Cicolini. Nel suo discorso di saluto all’assemblea, Montepara ha ringraziato «assessori e consiglieri di maggioranza, il segretario comunale e tutti i dipendenti che, con la loro fiducia, disponibilità e professionalità, hanno garantito all’Amministrazione comunale un impegno stabile per cinque anni e – ha sottolineato il sindaco uscente – la realizzazione di opere importanti e una gestione sana ed efficiente del Comune». Un grazie Montepara lo ha rivolto «anche ai consiglieri di opposizione, pur nella differenza di idee, proposte e comportamenti. Un pensiero particolare – ha aggiunto – ai ragazzi del servizio civile e a chi ha organizzato e gestito il progetto, nonché a tutti i cittadini orsognesi, residenti nel nostro paese e fuori regione o all’estero. I cittadini sanno che sono stato a disposizione di tutti, in ogni momento e per ogni problema. Ho la coscienza tranquilla di avere lavorato con passione e rispetto di tutti». Montepara ha espresso grande stima per Vincenzo Cicolini e ha invitato tutti, consiglieri e assessori, a dare il massimo della collaborazione, auspicando che la prossima campagna elettorale sia basata sul rispetto delle idee e dei programmi di ciascuno.

