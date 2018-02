Accordi di confine e centro di Reumatologia, giovedì 15 febbraio Frattura ad Agnone

CAMPOBASSO – Slitta a giovedì 15 febbraio alle ore 17,00 la visita del governatore Paolo di Laura Frattura ad Agnone. In un primo momento l’arrivo del presidente della giunta regionale era atteso per domani, lunedì 12 febbraio. Frattura sarà ad Agnone per illustrare il decreto che istituisce al ‘San Francesco Caracciolo’ un centro operativo regionale di Reumatologia che sarà diretto da Campobasso. Inoltre dal commissario della Sanità molisana si attende un chiarimento sugli accordi di confine firmati con la Regione Abruzzo. Un’intesa che a quanto pare dovrebbe garantire alla struttura di confine altomolisana determinati servizi e che al tempo stesso avrà come ospedale di riferimento il “San Pio” di Vasto. Negli ultimi giorni, dopo l’annuncio fatto da Silvio Paolucci, assessore alla Sanità abruzzese, si sono scatenate roventi polemiche con più di qualcuno che ha messo in dubbio la veridicità della notizia.