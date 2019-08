Acqua puzzolente e telefoni in tilt, Castelguidone paese “sfigato”

CASTELGUIDONE – Mentre si è in attesa dei risultati delle analisi di laboratorio dell’acqua corrente che nei giorni scorsi usciva maleodorane dai rubinetti delle abitazioni, un altro problema viene segnalato a Castelguidone. Un altro disservizio che va avanti da giorni, da sabato scorso per la precisione. Pare infatti che ci sia stato un guasto che ha mandato in tilt alcune utenze telefoniche. E così da giorni la farmacia, l’ufficio postale e lo studio medico del paese sono senza telefono, irraggiungibili. E secondo la testimonianza dei diretti interessati pare che la ditta che gestisce il servizio di telefonia non abbia mandato ancora nessuno a riparare il guasto.