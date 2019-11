Acquista pecore di illecita provenienza e provento di furto, allevatore abruzzese nella rete del Nas

Controlli dei Carabinieri NAS di Pescara sulla filiera della carne: sequestrati 250 kg di carne equina e 272 capi ovini e bovini.

I Carabinieri del NAS di Pescara hanno condotto, nel recente periodo, una serie di interventi mirati alla verifica della conduzione zootecnica ed alle attività direttamente connesse alla produzione e lavorazione primaria della carne, effettuando sequestri di animali non censiti, di provenienza illecita e carne equina macellata abusivamente. Un’indagine minuziosa, partita nel 2018 dal Veneto, ha portato, passo passo, i militari del NAS abruzzese ad individuare un allevatore aquilano che, al fine di trarne profitto, acquistava capi ovini di illecita provenienza e provento di furto. Gli elementi raccolti dai Carabinieri, coordinati dalla Procura della Repubblica di L’Aquila, hanno condotto al deferimento dell’allevatore, indagato per i reati di falsità materiale, soppressione, distruzione e occultamento di atti, ricettazione e adulterazione di sostanze alimentari, nonché all’emissione di un provvedimento di sequestro preventivo, eseguito con il supporto dei militari della Compagnia Carabinieri di Sulmona, vincolando 30 capi ovini risultati con marche auricolari contraffatte e nel contempo, individuando ulteriori 181 pecore, non correttamente identificati, con conseguente divieto di movimentazione.