Addio a Giovanni Pace, un signore della politica abruzzese

Giovanni Pace, Fratelli d’Italia: “Va via un ‘Signore della Politica’, ma restano gli insegnamenti”

“L’Abruzzo perde uno dei suoi figli più affezionati, che ha sempre lavorato, da Deputato prima, da Presidente della Regione poi e da osservatore sempre pronto a dare consigli, infine, per costruire un territorio che fosse l’espressione di un popolo, quello abruzzese, che lui ha rappresentato al meglio nelle Istituzioni”.

Esprimono parole di profondo cordoglio i Coordinatori regionali di Fratelli d’Italia, Etelwardo Sigismondi e Giandonato Morra, per la scomparsa di Giovanni Pace.

“Giovanni Pace era un ‘Signore della Politica’, saldamente ancorato ai Valori morali che lo guidavano in ogni azione, integerrimo amministratore e attaccato al territorio che ha saputo servire in ogni ruolo che il popolo gli ha consegnato con il voto. Non solo: Pace, pur quando decise di lasciare la vita politica attiva, ha sempre aiutato a costruire generazioni che andassero in prima linea a rappresentare Valori ed Idee per i quali lui aveva speso tutto se stesso, dispensando consigli e mettendosi a disposizione senza nulla pretendere. Con lui va via un riferimento, sicuramente, ma quelli di cui dobbiamo andar fieri, sono gli insegnamenti che ha dato e saputo dare, lasciando un segno indelebile nelle generazioni e nell’intero Abruzzo” hanno concluso Sigismondi e Morra.

Fratelli d’Italia si stringe al dolore della famiglia e di quanti gli hanno voluto bene.