Adeguamento sismico della scuola, 355mila euro a Castiglione Messer Marino

CASTIGLIONE MESSER MARINO – Piano di interventi di adeguamento sismico dell’edilizia scolastica, fondi dati dalla Regione Abruzzo ai Comuni di Castiglione Messer Marino, Carunchio, San Buono, Tornareccio.

Nei giorni scorsi il sindaco di Castiglione Messer Marino, Felice Magnacca, ha ricevuto una lettera siglata dal presidente della Regione, Luciano D’Alfonso, con il quale è stato informato che il Comune è stato inserito nella programmazione triennale di edilizia scolastica e nel piano indagini diagnostiche e ha così ottenuto il finanziamento dal Miur di quasi 355mila euro per l’adeguamento o miglioramento sismico dell’edilizia scolastica, cioè della scuola materna, elementare e media.

«Sono certo – scrive il governatore – che un impegno economico così rilevante, quasi 50milioni di euro assegnati all’Abruzzo, possa contribuire ad un significativo salto di qualità, in termini di sicurezza, del complessivo patrimonio edilizio scolastico regionale ed in particolare a rispondere alle esigenze del tuo Comune».

San Buono ha ottenuto 850mila euro per la scuola materna e 270mila euro per la primaria e secondaria.

Tornareccio ha ottenuto 317mila euro.

Carunchio 164mila euro.