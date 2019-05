Adunata Alpini: partita la sfilata per la città di Milano, c’è anche l’Alto Vastese

È partita, a Milano, la grande parata degli Alpini, momento clou della 92ma Adunata nazionale, in cui si festeggia il Centenario della fondazione dell’Ana. Il ministro della Difesa Elisabetta Trenta si è recata in visita ai radunati prima dell’avvio e ora si dirige in Duomo, in tribuna d’onore. Per la giornata conclusiva di oggi il centro della città è off limits alle auto (escluse quelle di residenti e disabili) mentre sono stati potenziati i mezzi pubblici.

Tra i tanti gruppi di Alpini presenti, giunti da tutta Italia, anche quelli provenienti dall’Alto Vastese e Molise, in particolare da Schiavi di Abruzzo e Castiglione Messer Marino.