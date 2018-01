Ecco chi ha affossato l’election day in Molise.

Il Movimento 5 Stelle pubblica nomi e volti dei consiglieri regionali che hanno votato per il differimento della data del voto

«Grazie a loro – scrivono dal Movimento 5 Stelle del Molise – voi molisani pagherete oltre due milioni di euro in più. Non dimenticate i loro nomi: molti vi richiederanno il voto fra un po’. Stipendi per altri due mesi. Una vergogna».