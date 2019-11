Aggredisce una donna a bastonate, denunciato un molisano

Una donna originaria di Termoli, è stata vittima di un aggressione in pieno centro, nella cittadina adriatica. Mentre passeggiava, è stata assalita alle spalle da una persona che con un bastone le ha sferrato un colpo alla testa lasciandola a terra esanime per poi fuggire via precipitosamente.

La donna accompagnata al Pronto Soccorso ha riportato un forte trauma cranico. L’ episodio di violenza, ha destato preoccupazione fra i cittadini timorosi per la propria incolumità. Le indagini svolte al riguardo dagli uomini del Commissariato hanno permesso di individuare in breve tempo l’autore dell’insano gesto che dovrà rispondere di lesioni aggravate e di porto abusivo d’arma o oggetti atti ad offendere.