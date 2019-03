Aggredisce e malmena un passante, 27enne molisano finisce in manette

BOJANO – Aggredisce un uomo in piazza, 27enne arrestato dai Carabinieri

Una serata movimentata in pieno centro a Bojano (CB), sabato sera, che ha visto i militari del Nucleo Operativo Radiomobile di Bojano intervenire nella centrale piazza per una lite per futili motivi. Un 27enne del luogo, infatti, ha aggredito brutalmente un uomo di passaggio procurandogli lesioni personali aggravate giudicate guaribili in giorni 45. Non è stato facile bloccare lo stato di ira dell’uomo, anche all’interno degli Uffici della Compagnia Carabinieri di Bojano, pertanto, dopo le fasi concitate, l’uomo è stato tratto in arresto per lesioni personali aggravate e resistenza a pubblico ufficiale.