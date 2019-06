Aggredisce il personale del Pronto soccorso, albanese ubriaco denunciato

Per futili motivi aveva creato scompiglio all’interno del pronto soccorso di Termoli, rintracciato e denunciato, per lui anche una sanzione amministrativa.

Sabato scorso si era presentato al pronto soccorso del San Timoteo di Termoli con il figlio minore e per futili motivi, ha inveito e minacciato verbalmente il personale addetto al Triage e altro personale intervenuto solo perché le generalità del figlio non venivano riportate in maniera corretta.

Dopo le indagini del caso, T.A. di origini albanesi, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per violenza e minaccia a un pubblico ufficiale e dovrà rispondere inoltre all’autorità prefettizia per la sanzione amministrativa di ubriachezza molesta.