Aggredita da un cinghiale alla fermata del bus, ferita a una gamba

Dopo il caso abruzzese, nei giorni scorsi, di un cacciatore mandato all’ospedale da un grosso cinghiale nel corso di una battuta di caccia, un altro episodio di aggressione all’uomo da parte degli ungulati rimbalza sulla stampa nazionale.

«Un esemplare molto grosso, probabilmente un maschio, ha attaccato la donna alla fermata del pullman. Quella in via Orlandi, a Scacciapensieri, Siena, nella dirittura compresa fra l’asilo Santa Marta e il camping che in questo periodo della stagione però è chiuso. In pieno centro abitato, dunque. La via è costeggiata da villette. Dove peraltro non è la prima volta che i cinghiali s’infilano in giardino» scrive La Nazione.

foto di repertorio

