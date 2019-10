Da Agnone agli States dove diventò uno dei più grandi venditori di gioielli

AGNONE. Achille Sammartino, nacque ad Agnone il 28 ottobre del 1890, da Francesco (1848-1938) e Maria Concetta Cocucci (1860-1927) e fu uno dei più grandi produttori e venditore di gioielli nel Rhode Island (Stati Uniti). Tutto iniziò con l’emigrazione del padre agli inizi del ‘900. Achille lo raggiunse nel 1907 a Providence nello stato del Rhode Island. Il resto della famiglia, la madre e gli altri due figli, Alessandro e William (1896- 1952), si unirono a loro nel 1911 giungendo ad “Ellis Island” sulla nave “Cretic”. Nel 1915, l’agnonese sposò Emilia Amicarelli (1893-1991) che gli diede tre figli: Tina (1916-2003),

Walter (1920-2006) ed Emily (1932-1984). In Italia Achille studiò presso la scuola tecnica di Agnone, mentre oltreoceano frequentò la Rhode Island School of Design di Providence (Università privata di belle arti e design fondata nel 1877). Per un certo periodo lavorò come modellatore e fustellatore. Successivamente, nel 1917, fondò la “Achille Sammartito and brothers – jewelry manufacturer” che in breve tempo divenne una delle più importanti aziende di produzione e vendita di gioielli, metalli e pietre preziose. La “Achille Sammartito and brothers – jewelry manufacturer” arrivò ad impiegare oltre 100 persone fatturando cifre importanti; vendeva sia a grossisti che a catene di negozi in tutto il Rhode Island e non solo. Arrivò ad avere due fabbriche di produzione la “ Metal

Specialties Inc.” a Providence e la “Sammartino Inc.” a Cranston sempre nel Rhode Island. Achille divenne anche un autorevole e stimato personaggio pubblico occupando numerosi incarichi in vari enti ed associazioni. Morì a Pawtucket (Rhode Island) nel 1962.



Geremia Mancini – presidente onorario Ambasciatori della fame