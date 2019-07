Da Agnone agli Usa, una campana Marinelli per l’ex presidente Jimmy Carter

AGNONE – Prima una visita a Schiavi di Abruzzo, terra che ha dato i natali al suo trisavolo Emidio Masciotta, bracciante agricolo, nato in frazione Cupello nel 1875, poi un tuffo nell’arte millenaria della Pontificia fonderia Marinelli di Agnone.

Giornata ricca di emozioni per Hugo Wentzel, figlio di Amy Lynn, a suo volta figlia di Jimmy Carter, trentanovesimo presidente degli Stati Uniti d’America. Alla ricerca delle sue radici e dei suoi antenati di Schiavi, il giovane nipote dell’ex presidente Usa è stato questa mattina a Schiavi, ospitato in Municipio, e poi, scortato dal presidente del locale ArcheoClub, Armando Falasca, ha raggiunto la vicina città di Agnone, per una visita d’obbligo alla Pontificia fonderia Marinelli. Il nipote presidenziale è rimasto affascinato dalla millenaria arte dei maestri che dal metallo fuso fanno nascere le campane per i quattro angoli del Pianeta. E proprio una campana, una riproduzione in piccola scala per intuibili motivi legati al trasporto aereo, è stata donata dal titolare, Pasquale Marinelli a Hugo Wentzel con la promessa di consegnarla direttamente nelle mani dell’ex presidente Carter, premio Nobel per la pace nel 2002.