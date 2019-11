“Agnone International Film Festival”, in alto Molise sbarca il cinema d’autore

AGNONE. Corti italiani ed esteri,documentari, videoclip, corti d’animazione e progetti per le scuole. La cittadina altomolisana spalanca le porte al cinema d’autore e annuncia l’organizzazione di “Agnone International Film Festival” che si terrà nei giorni 11-12-13 e 14 novembre del prossimo anno (2020, ndr). Il progetto di ampio raggio sarà curato nei minimi dettagli dall’associazione “Moscacieca” in collaborazione con “Moscacieca srls” e “Le Iridi Digitali srls” che vedranno coinvolti Tonino Di Ciocco, Valentina Musilli, Danilo Di Nucci, Salvatore Cerimele non nuovi ad esperienze cinematografiche. Il quartetto, infatti, in un recente passato è stato impegnato nella realizzazione dei film, “Oltre la linea gialla” e “L’amore ai tempi di Sh.Rek.” che hanno riscosso un buon successo di critica sia in Italia che all’estero. “Il Festival di respiro internazionale – spiegano i promotori del progetto – è aperto ai cortometraggi provenienti da tutto il mondo della durata massima di 20 minuti. Sarà un concorso a premi le cui iscrizioni partiranno il 1 gennaio 2020 e i vincitori delle categorie si aggiudicheranno un premio in denaro. Tutti i cortometraggi in concorso saranno valutati da una giuria selezionata. Al vincitore assoluto sarà assegnato un trofeo ideato dall’artista e scultore Ettore Marinelli dell’omonima Pontificia Fonderia di Campane”. Ma non è tutto perché oltre alla proiezione dei film in concorso, durante il festival avranno luogo vari incontri e masterclass relative ai vari settori del cinema che saranno organizzate con un importante ente del settore cinematografico italiano con si sta definendo i dettagli della collaborazione. “Il periodo scelto non è affatto casuale – aggiungono gli organizzatori – in questo territorio si parla da tempo di destagionalizzazione del turismo ma non è mai stata portata avanti nessuna azione in tal senso e ogni manifestazione, piccola o grande che sia, finisce per ricadere nei soliti periodi. Un evento del genere, invece, porterà dei benefici all’intero comparto economico locale. Per questo motivo – aggiungono – una volta che saranno espletati gli ultimi step, l’organizzazione intende incontrare sia la cittadinanza che gli operatori economici locali per illustrare il progetto nel dettaglio e proporre collaborazioni mirate a creare una serie di eventi collaterali atti a promuovere l’artigianato locale in tutte le sue forme”. Ad sposare da subito l’idea, l’amministrazione comunale che oltre a supportare logisticamente la kermesse, finanzierà l’iniziativa con 20mila euro. La conferma è arrivata a margine dei lavori dell’ultimo consiglio comunale che si è svolto ieri l’altro a Palazzo San Francesco. “Ci auguriamo, pertanto – concludono – che l’Agnone International Film Festival possa diventare, fin dalla sua prima edizione, un progetto che coinvolga l’intera comunità”.