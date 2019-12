“Agnone International Film Festival”, il progetto presentato alla stampa  

AGNONE. Ciak si gira. Sarà presentato lunedì 23 dicembre nella sala consiliare di Palazzo San Francesco a partire dalle ore 16, l’Agnone International Film Festival. A prendere parte alla conferenza stampa il sindaco, Lorenzo Marcovecchio, il direttore artistico dell’evento, Gabriele Antinolfi, il direttore della Biblioteca nazionale del Cinema “Luigi Chiarini” nonché gli ideatori dell’iniziativa: Salvatore Cerimele, film maker Rai, Tonino di Ciocco, produttore, regista e sceneggiatore, Danilo Di Nucci, fotografo, regista Rai e Valentina Musilli, architetto e grafico. L’incontro con la stampa – spiegano i promotori del progetto – intende illustrare il progetto, la struttura organizzativa, gli obiettivi e le azioni intraprese. Tra queste il finanziamento del Comune di Agnone, il patrocinio del Centro Sperimentale di Roma (la più importante struttura di formazione cinematografica italiana) e la collaborazione della Scuola nazionale di Cinema, della Cineteca nazionale e della Biblioteca nazionale del Cinema. L’iniziativa che si terrà il prossimo mese di novembre vede anche il patrocinio di Rotary Club e Pro loco di Agnone. Per la prima edizione è prevista la proiezione di diversi cortometraggi nazionali e internazionali, documentari, videoclip, animazione e progetti realizzati da istituti scolastici. “Ogni candidato può partecipare con uno o più progetti della durata massima di 20 minuti – aggiungono dall’Atene del Sannio – . In particolare gli Istituti scolastici possono partecipare in tutte le categorie previste, con uno o più progetti. Sono ammessi progetti realizzati dal 2015 fino alla data di scadenza del festival. La partecipazione al Festival è subordinata all’iscrizione esclusivamente mediante la piattaforma di Filmfreeway, dove sono riportate le tutte le indicazioni nonché la quota di iscrizione. Inoltre, i film provenienti dall’estero dovranno pervenire con sottotitolazione in italiano o in inglese. I progetti in competizione dovranno essere presentati entro il 30 settembre 2020. Al miglior progetto di ogni categoria è prevista una ricompensa in denaro e la partecipazione formativa in settori cinematografici”. Tra i vincitori delle sei sarà consegnato un ulteriore premio in denaro e una scultura realizzata dall’artista di casa Ettore Marinelli. Infine, durante il festival saranno organizzati eventi collaterali, tra cui una mostra del cinema, e laboratori di formazione cinematografica.