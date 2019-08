Agnonesi sporcaccioni: 63 sacchi di spazzatura raccolti in due ore dai “Giovani riuniti”

AGNONE – I “Giovani riuniti” puliscono Agnone: 63 sacchi di spazzatura raccolti in due ore.

«L’evento “riAMBIENTiamoci” è nato con l’intento di sensibilizzare sul tema dell’ambiente e della cura di esso, ripulendo il paese. Raccogliere la spazzatura generata dalle nostre cattive abitudini ci ha fatto prendere coscienza di quanto poco basti per fare del male all’ambiente. – spiegano in una nota pubblicata su Facebook i “Giovani riuniti” che hanno dato vita, ieri, ad una giornata ecologica ad Agnone – La quantità di rifiuti raccolta in sole due ore ci ha lasciati senza parole: 63 sacchi di spazzatura di ogni tipo, bottiglie di vetro e di plastica, lattine, carte, pezzi di ricambio, accendini, oggetti non più funzionanti di vario genere, rifiuti speciali trovati nei boschi e nelle strade extraurbane, oltre 30 bicchieri e due bottiglie pieni di cicche di sigarette. Nel guardare il cumulo di rifiuti speriamo abbiate provato la stessa sensazione che abbiamo provato noi: l’indignazione, non perché non siano stati tempestivamente portati in discarica, ma perché quella spazzatura era insidiata nei luoghi che viviamo quotidianamente, dove giocano i vostri figli, dove crescono i nostri alberi. Indigniamoci – continuano i giovani del posto – perché stiamo distruggendo il pianeta con la stessa superficialità con cui attacchiamo ogni spunto di propositività quando ci troviamo nascosti dietro la tastiera di un cellulare. Con i 70 partecipanti di tutte le età abbiamo radunato quei rifiuti in attesa che fossero caricati, non li abbiamo generati, c’erano da prima, solo che sparsi fra i boschi, nei parchi e per le strade, probabilmente, ci davano meno fastidio in quanto, essendo mimetizzati nel contorno, potevamo fare finta che non esistessero. Ringraziamo il comune di Agnone e la ditta di raccolta dei rifiuti per la collaborazione, per il materiale e per il sostegno. Grazie a chi ha partecipato, a chi ci ha aiutati nell’organizzazione, ai genitori che ci hanno dato fiducia affidandoci per qualche ora i loro bambini, a chi ci ha mostrato apprezzamento per l’iniziativa. L’evento “riAMBIENTiamoci” è solo all’inizio. La cura della città e della Terra resta una delle nostre priorità in quanto singoli e in quanto gruppo. Le attività dei Giovani Riuniti procedono, la voglia di aggregazione cresce di giorno in giorno. Il resto ci interessa poco».