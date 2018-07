Agricoltura, Coldiretti Molise assegna Oscar Green 2018 a giovani aziende 

CAMPOBASSO – La Coldiretti del Molise assegna gli oscar green 2018 alle giovani aziende. La cerimonia di premiazione si terra’ domani, 24 luglio, a Termoli, al Circolo della Vela, in via Rio Vivo n. 31/A, alle 17.30. Al termine della cerimonia Campagna Amica Molise offrira’ un buffet a base di prodotti molisani a Km zero. Oscar Green e’ il premio promosso da Coldiretti Giovani Impresa, arrivato all’undicesima edizione, che punta a valorizzare il lavoro di tanti giovani che hanno scelto per il proprio futuro l’agricoltura. Obiettivo dell’iniziativa e’ promuovere l’agricoltura sana del nostro Paese che ha come testimonial le tante idee innovative di giovani agricoltori.