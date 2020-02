Agricoltura e zootecnia, Nicola Cavaliere annuncia fondi per l’alto Molise

AGNONE.”Investimenti per migliorare la competitività delle imprese agricole e creare nuove attività zootecniche”. E’ il tema che verrà trattato domani, lunedì 17 febbraio (ore 19,00) presso la Comunità Montana Alto Molise di Agnone, dove l’assessore regionale Nicola Cavaliere illustrerà le risorse residue del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 per finanziare la misura 4.1.1. Si tratta del primo

dei due incontri che l’assessore all’Agricoltura ha organizzato in provincia di Isernia. L’incontro dirà come attingere fondi dalla misura 4.1.1 ed è stato fortemente voluto dallo stesso Cavaliere per aiutare settori storici e trainanti dell’alto Molise, quali l’agricoltura e la zootecnia. All’incontro invitati a partecipare i titolari di aziende e piccoli e medi imprenditori del territorio.

“Per la prima volta si è deciso di concentrare sforzi e risorse su un’attività che potrebbe contribuire a rilanciare le aeree interne”, ammette Cavaliere alla vigilia dell’incontro di Palazzo Tirone. Inoltre – dichiara l’assessore – sarà l’occasione per continuare quel confronto diretto avviato da tempo con il territorio. Il secondo appuntamento in provincia è in programma mercoledì sera a Frosolone. Poi toccherà alla provincia di Campobasso.