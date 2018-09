Ai domiciliari coltivava cannabis, un arresto dei Carabinieri di Atessa

(ANSA) – LANCIANO (CHIETI), 10 SET – Era agli arresti domiciliari per un cumulo pena per reati vari e nel giardino di casa coltivava cannabis. I carabinieri della compagnia di Atessa (Chieti), coordinati dal luogotenente Federico Ciancio, lo hanno scoperto questa mattina. Così un 43enne di Paglieta (Chieti) è finito nel carcere di Lanciano, su disposizione del pm Serena Rossi. L’accusa è di detenzione di 22 piante di cannabis indica.

Nei prossimi giorni l’uomo sarà sentito dal gip Massimo Canosa per l’interrogatorio di garanzia.