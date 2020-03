Aido Agnone, al via la distribuzione delle uova di Pasqua

AGNONE. Al via la campagna di distribuzione della uova di Pasqua del gruppo Aido Agnone che come scopo vede il finanziamento delle attività in programma durante l’intero anno. E’ quanto rende noto la presidente, Riccarda Sabelli, che, di pari intesa con il direttivo, precisa: “Con tutte le precauzioni del caso dovute all’emergenza Coronavirus, anche quest’anno, il gruppo Aido di Agnone ha deciso di promuovere l’iniziativa della distribuzione delle uova di Pasqua artigianali le quali daranno supporto alle innumerevoli attività messe in campo dal gruppo. Il momento non è dei più facili, tuttavia, si spera di poter completare la distribuzione. Confidiamo nel buon cuore dei nostri soci e di tutti i donatori”. Il confezionamento delle uova per quest’anno è stato affidato alla storica azienda dolciaria ‘Carosella’ di Agnone.