Aido “Andrea Masciotra”, Riccarda Sabelli confermata nel ruolo di presidente

AGNONE – Il gruppo comunale Aido “Andrea Masciotra” conferma alla presidenza Riccarda Sabelli. L’investitura per acclamazione è avvenuta sabato scorso durante i lavori dell’assemblea convocata nella sede del Palazzo del Giudice di Pace. Per Riccarda Sabelli, ragioniera 52enne, si tratta del secondo mandato consecutivo che dà seguito al lavoro svolto nei quattro anni precedenti. Al suo fianco, come in passato, Sabelli potrà contare sui vice presidenti Giovanna Cerimele (vicario) e Margherita Bianchini, mentre nel ruolo di amministratore ci sarà ancora Patrizia Gualtieri. Il segretario Luciana Sabelli e i consiglieri corrispondono ai nomi di Antonietta Mosca, Matteo Paglione, Mariannina Ruzzo, Maurizio d’Ottavio e della new entry Pasquale Saia. Durante i lavori eletto anche il collegio dei revisori dei conti che vede Rita La Posta presidente, Paolo Bianchini e Antonello Santangelo revisori, infine, revisori supplenti Rosaria Del Papa e Giancarlo Porfilio. Prima della riconferma di Riccarda Sabelli, l’assemblea ha approvato all’unanimità il bilancio consuntivo 2019 e quello preventivo 2020 oltre ad adottare il nuovo statuto e regolamento Aido inviato dal nazionale. Inoltre, programmate le attività che contrassegneranno la nuova stagione che intende puntare l’accento sulla campagna di informazione sulle donazioni. In particolare, nei mesi prossimi, il gruppo Aido di Agnone sarà presente con banchetti in vari comuni dell’hinterland oltre che negli istituti scolastici superiori dove verrà data voce alla testimonianza di un trapiantato. «Ringrazio chi ancora una volta mi ha voluto alla guida del gruppo Aido di Agnone che con i suoi 510 soci, i 28 anni di vita, è stato fondato nel 1992, e le numerose attività messe in campo annualmente, rappresenta uno dei più attivi nel panorama regionale. Mi accingo a prendere in carico questo secondo mandato con tanto entusiasmo e consapevole del carico responsabilità. Resto dell’avviso che con l’aiuto dei componenti del gruppo riusciremo a fare buone cose. Tra le tante iniziative stiamo pensando ad un convegno nazionale da tenersi ad Agnone con un focus sul mondo del volontariato nelle aree interne» sottolinea Riccarda Sabelli.