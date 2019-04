Aido “Andrea Masciotra”,  uova di cioccolata pasquali a soci e volontari 

AGNONE – Il gruppo comunale Aido “Andrea Masciotra”, in occasione della Giornata nazionale della donazione ricadente alla vigilia delle festività pasquali, ha distribuito uova di cioccolata artigianali, confezionate dal maestro pasticciere Gerri Labbate, a soci e simpatizzanti. Il ricavato delle offerte servirà a finanziare le attività in programma per l’anno in corso. “Un grazie particolare sento di rivolgerlo ai soci e a tutti quei volontari che contribuiscono a mandare avanti le nostre iniziative sul territorio. A riguardo voglio ricordare che il gruppo Aido di Agnone continua ad accogliere chiunque voglia tesserarsi o solo far parte della nostra grande famiglia. Auspichiamo che la Pasqua trascorsa rappresenti la speranza che ogni uomo, indipendentemente dal proprio credo personale, possa rinnovarsi e risvegliarsi dallo stato di indifferenza e rassegnazione e si ricarichi di energia positiva da donare agli altri nella bellezza dei piccoli gesti e degli affetti semplici”, ha sottolineato la presidente del sodalizio, Riccarda Sabelli.