Al ristorante sfilano il portafogli al vicino di tavolo, denunciati sei molisani

I Carabinieri della Compagnia di Larino hanno denunciato 6 persone, di età compresa tra i 24 e i 54 anni, per concorso in furto aggravato.

I sei, all’interno di un ristorante di Larino, mentre erano seduti intorno allo stesso tavolo, approfittando di un momento di distrazione di un giovane che con la sua comitiva era seduto ad un altro tavolo, gli sfilavano il portafoglio dalla giacca appesa alla sedia e si impossessavano dei circa 60 euro contenuti all’interno. Il giovane, poco dopo, ritrovava il portafoglio, privo dei soldi, buttato a terra. A seguito di ciò si portava in Caserma e presentava denuncia di furto. Le immediate indagini condotte dai militari della Stazione di Larino, consentivano, grazie anche all’ausilio di attività tecniche, di identificare le sei persone, di cui 2 donne e 4 uomini residenti tra Santa Croce di Magliano e San Giuliano di Puglia, tutte ritenute in concorso tra loro, responsabili del furto aggravato.