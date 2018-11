Alberghiero senza cucine, la Provincia dorme. Il sindaco Marcovecchio: «Tra una decina di giorni problema risolto»

AGNONE – Alberghiero senza cucine, il sindaco Marcovecchio: «Tra una decina di giorni problema risolto».

Il primo cittadino di Agnone ha incontrato questa mattina gli studenti dell’istituto scolastico cittadino. Martedì è atteso l’arrivo dell’assessore Niro.

Alberghiero senza cucine, sembra una barzelletta, ma è la realtà che si registra nell’istituto cittadino di Agnone. E dopo le proteste degli studenti, i quali minacciano scioperi e manifestazioni contro l’ente gestore delle strutture, cioè contro la Provincia di Isernia, questa mattina il sindaco di Agnone, Lorenzo Marcovecchio, si è recato a scuola e ha preso parte ad un confronto con la dirigente scolastica e i rappresentanti delle classi dell’alberghiero.

«Ho spiegato agli alunni e ai docenti che, – dichiara all’Eco il sindaco Marcovecchio – anche se il Comune non ha alcuna competenza e nessuna responsabilità in merito, perché le strutture sono gestite dalla Provincia di Isernia, ci siamo attivati come amministrazione per reperire dei locali alternativi dove attivare provvisoriamente le cucine dell’alberghiero. Grazie a Luigi Diana, che ha messo a disposizione gratuitamente i locali dell’ex Benetton, si è trovata questa nuova sede. Ora il Comune si è fatto carico dell’adeguamento dei locali. I lavori vanno avanti speditamente e probabilmente entro dieci giorni i locali saranno riconsegnati e dunque disponibili. A quel punto saranno concessi in uso alla scuola. La protesta paventata dagli alunni si può fare, ma non contro il Comune, perché quello che potevamo fare a tutela dell’alberghiero e del territorio lo abbiamo fatto, bensì contro la Provincia di Isernia. Davanti agli studenti ho chiamato l’assessore regionale Niro che si è detto disponibile ad un incontro qui ad Agnone martedì prossimo nella tarda mattinata. Aspettiamo che il presidente della Provincia, Lorenzo Coia, ci dia la sua disponibilità a venire e a lui gli studenti dovranno chiedere conto delle cucine non ancora completate».

«Ringraziamo il sindaco per averci messo a disposizione un locale a titolo gratuito dove poter fare laboratorio. – commentano gli studenti – Per noi non è finita qui, lotteremo ancora per il completamento dei nuovi laboratori. La Provincia ha ancora molto da dirci e da spiegarci. Pretendiamo delle spiegazioni e continueremo a sollecitare per arrivare almeno ad avere i laboratori dopo le festività natalizie».

