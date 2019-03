Alberi pericolanti in viale Marconi, Comune di Agnone ordina l’abbattimento

AGNONE. Lungo corso di Agnone off limits per i veicoli nella giornata odierna. L’amministrazione comunale, infatti, ha dato seguito alla delibera di abbattimento di alcuni alberi secchi e malati presenti sul marciapiede di viale Marconi nel frattempo oggetto di opere di rifacimento per quanto riguarda i sottoservizi e la pavimentazione. Gli alberi – stando alla delibera del Comune che si rifà ad una precedente relazione della Comunità montana Alto Molise – creavano pericolo per l’incolumità dei pedoni e per la circolazione dei mezzi. Le operazioni di abbattimento affidate agli uomini del distaccamento dei Vigili del fuoco di Agnone, coordinati dal capo squadra Domenico Scampamorte. Il traffico dirottato su arterie alternative. Gli alberi abbattuti saranno sostituiti con nuove piante.