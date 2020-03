La nazionale di calcio femminile di Milena Bertolini pronta per la gara d’esordio nell’Algarve Cup contro il Portogallo. Questa sera alle 21.15 le “ragazze mondiali” che hanno stregato milioni di italiani nel corso dell’estate andranno in campo per i quarti di finale del torneo. Tra le convocate ovviamente anche la bomber nata ad Agnone, ma originaria di Castelguidone, Daniela Sabatino. Diretta tv su RaiSport.