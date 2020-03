AlgarveCup, buona la prima: la Nazionale femminile batte in rimonta il Portogallo e conquista la semifinale

Le Azzurre vanno sotto contro le padrone di casa, ma nella ripresa ribaltano il risultato e conquistano la semifinale con la Nuova Zelanda. Al termine di una partita molto combattuta, la Nazionale femminile di Milena Bertolini ha battuto il Portogallo conquistando a tempo quasi scaduto, con un rigore al 93°, la semifinale dell’Algarve Cup. Dopo una prima frazione sottotono, terminata sull’1-0 per le padrone di casa, nella ripresa le Azzurre hanno cambiato marcia e atteggiamento, velocizzando la manovra e attaccando la profondità con più determinazione. Al 78’ Linari ha trovato di testa il gol del pareggio, mentre a pochi istanti dal triplice fischio finale Girelli ha trasformato con forza e precisione il rigore conquistato da Cernoia, decisiva con il suo perfetto assist anche in occasione della prima rete. Partita non particolarmente brillante per la bomber Daniela Sabatino, nata ad Agnone, che tuttavia ha dato molto mettendosi a disposizione della squadra.

