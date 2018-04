Alimentazione e salute, aglio antidoto all’ipertensione

Aglio contro streghe, vampiri e pressione alta!

Definito la rosa fetida o pianta degli inferi dagli antichi Greci, rimedio medioevale contro la peste, l’aglio, allium sativum, è da sempre noto per le sue virtù terapeutiche.

Ci sono diversi studi che dimostrano come l’aglio sia un alimento funzionale.

Grazie alla presenza di composti solforati che modulano fattori endoteliali, stimolano la produzione di ossido nitrico e inibiscono fattori causanti vasocostrizione, l’aglio è un buon rimedio contro l’ipertensione. Essendo la pressione alta uno dei fattori di rischio per l’insorgenza di patologie cardiovascolari, il consumo di aglio giornaliero come “trattamento supplementare” può essere di grande aiuto.

È un amico del sistema immunitario, aumenta l’attività dei macrofagi, gli “spazzini dell’organismo” per intenderci, e di altre cellule adibite alla difesa. Veniva infatti utilizzato contro le infezioni delle vie respiratorie.

Inoltre contiene inulina, appartenente al mondo dei prebiotici, da non confondere con i probiotici.

I prebiotici infatti sono molecole di origine alimentare che pur non essendo assorbite dall’organismo, hanno un certo impatto sulla salute poiché rappresentano un nutrimento per la flora intestinale. Si trovano principalmente in alimenti di origine vegetale come banane, asparagi, cicoria e tanti altri.

Cercando di superare il timore che potrebbe subentrare al solo pensiero di mangiare uno spicchio d’aglio…Buon appetito!

Rita Marinelli

