Alimentazione e salute, il mirtillo per prevenire le infezioni urinarie

Qual è il nesso tra Cosmopolitan e infezioni urinarie?

Avete presente il Cosmopolitan? Quel cocktail che, oltre che ad essere il nome del magazine internazionale al femminile deve la sua fama a Carrie di Sex and the City? Vodka, triple sec, lime e…un ingrediente che ci piace, il cranberry juice.

Il mirtillo rosso americano, o cranberry, è una pianta che cresce principalmente in Canada e negli Stati Uniti, dai cui frutti, piccole bacche rosse dal sapore acidulo, si può ricavare un succo con ottime proprietà nutrizionali. Dato la ricca presenza di antiossidanti, quali polifenoli come procianidine e antocianine è uno tra gli alimenti funzionali più studiati.

È al top delle classifiche per la prevenzione di infezioni urinarie, le cosiddette UTI (urinary tract infections), alle quali per motivi soprattutto anatomo-fisiologici è molto più sensibile il gentil sesso. Le proantocianidine infatti inibiscono l’adesione di Escherichia coli ai tessuti del tratto urinario, uno dei batteri provocanti infezione.

Le potenzialità però non finiscono qui. Recenti studi vedono il succo di cranberry protagonista nella prevenzione dell’insorgenza di fattori di rischio di malattie cardiovascolari, il consumo di questo infatti diminuisce la concentrazione di trigliceridi nel siero, di proteina C reattiva, i valori di glicemia a digiuno e della pressione arteriosa. Inoltre si è visto in modelli animali come alcuni polifenoli presenti nel mirtillo rosso inibiscono la crescita di una serie di tumori.

Dunque un suggerimento per queste giornate che si allungano e il caldo che avanza (almeno qui a Valencia): un bel bicchiere fresco di succo di mirtillo rosso da sorseggiare per colazione o merenda.

Rita Marinelli

Fonti: Janet A Novotny David J Baer Christina Khoo Sarah K Gebauer Craig S Charron. Cranberry Juice Consumption Lowers Markers of Cardiometabolic Risk, Including Blood Pressure and Circulating C-Reactive Protein, Triglyceride, and Glucose Concentrations in Adults. The Journal of Nutrition, Volume 145, Issue 6, 1 June 2015, Pages 1185–1193, https://doi.org/10.3945/jn.114.203190

Zhuxuan Fu DeAnn Liska David Talan Mei Chung. Cranberry Reduces the Risk of Urinary Tract Infection Recurrence in Otherwise Healthy Women: A Systematic Review and Meta-Analysis.The Journal of Nutrition, Volume 147, Issue 12, 1 December 2017, Pages 2282–2288, https://doi.org/10.3945/jn.117.254961