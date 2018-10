Alimentazione e salute, torna la rubrica a cura di Rita Marinelli

Torna la rubrica “Alimentazione e Salute” curata su l’Eco online dalla nutrizionista Rita Marinelli. In questo nuovo e interessante articolo troviamo le proprietà di un ortaggio come il radicchio.

Benvenuto ottobre!

Tra i vari alimenti che spiccano in questo mese troviamo il radicchio, Cichorium intybus L..

Il radicchio è un alimento a basso contenuto calorico, è infatti composto per il 94% di acqua, sali minerali (potassio, calcio e fosforo), vitamine (principalmente A, B1 e B2) e circa il 3% di fibra.

Nella fibra solubile rientra l’inulina, un interessante molecola con effetti contrastanti l’innalzamento dei livelli di trigliceridi nel sangue, la deposizione del grasso addominale e che aiuta principalmente nel regolarizzare la funzionalità intestinale.

La foglia di radicchio rosso rappresenta un’ottima fonte di fitochimici a livello di contenuto di fenoli e antocianine, parliamo di quelle molecole famose per l’attività antiossidante, anche queste con effetti positivi sull’intestino.

Sono studiate addirittura le proprietà antielmintiche (antiparassitarie) relativamente all’industria dei mangimi, che vede il radicchio come possibile supplemento per foraggi per allevamento bovino.

Per conservare le proprietà l’ideale sarebbe mangiarlo crudo magari pensando a una gustosa insalata con pere, noci e un filo d’olio extra vergine di oliva.

Rita Marinelli

