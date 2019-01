Alla guida dopo aver bevuto, denunciati due molisani

Sorpresi alla guida sotto l’influenza dell’alcool. Denunciati dai Carabinieri.

CAMPOBASSO – Nel week end appena trascorso, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Campobasso, nell’ambito dei servizi di prevenzione e repressione dei reati contro gli illeciti al Codice della Strada, hanno denunciato due campobassani di 25 e 42 anni poiché sorpresi alla guida dei rispettivi veicoli in stato di ebbrezza alcolica.

Difatti, durante dei posti di controllo attuati nelle vie della città, gli stessi sono stati fermati e controllati mentre guidavano le proprie autovetture in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di alcool.

Sottoposti immediatamente all’esame dell’etilometro sono entrambi quindi risultati positivi e stati riscontrati con un tasso alcolemico di 0,98 e 0,94 g/l, superiore al limite consentito per Legge.

Dopo essere stati accompagnati presso gli Uffici di Via Mazzini i militari gli hanno ritirato la patente di guida ed i veicoli, quest’ultimi affidati successivamente ai familiari.

La trasgressione gli è costata una denuncia alla competente Autorità Giudiziaria.