Alla guida completamente ubriaco, giovane molisano dice addio alla patente

Continuano i servizi messi in campo dalla Compagnia Carabinieri di Isernia, finalizzati a garantire la tranquillità e la sicurezza della circolazione stradale della collettività nel fine settimana.

Nel corso nell’ultimo week end sono state impiegate complessivamente 38 pattuglie tra il centro cittadino e le maggiori arterie stradali.

All’esito di tali attività i militari della Sezione Radiomobile del NOR hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria un giovane residente in un piccolo centro della provincia, sorpreso in questo centro cittadino, nelle prime ore di domenica mattina, alla guida dell’autovettura di proprietà di un familiare, con un tasso alcolemico ben quattro volte superiore al limite previsto dalla legge. Nell’occasione la patente è stata ritirata mentre l’autovettura affidata in custodia al proprietario.