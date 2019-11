Alto Vastese sempre più selvaggio: lupi nel centro abitato di Fraine (IL VIDEO)

FRAINE – Che l’Alto Vastese sia infestato da cinghiali è ormai arcinoto, ma ora pare che l’entroterra montano a cavallo tra Abruzzo e Molise stia diventando sempre più wild, selvaggio appunto. Ieri notte, infatti, uno splendido esemplare di lupo è stato filmato da un automobilista in transito lungo via Umberto I, tra le abitazioni di Fraine. La presenza del predatore è del tutto normale in un contesto caratterizzato da un’abbondante disponibilità di cibo rappresentato appunto dai cinghiali, ma certo è che vedere e addirittura riuscire a filmare il lupo all’interno di un centro abitato fa sempre un certo effetto.

foto di repertorio, il video è invece di ieri sera a Fraine.