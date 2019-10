Altro sangue sulle strade del Molise: bilancio pesante, due morti e tre feriti

I Vigili del Fuoco e le altre Forze dell’ordine, congiuntamente al 118 e all’ANAS, sono intervenuti in due tragici incidenti sulle strade molisane.

Alle 11 di oggi in una galleria sulla SS 158 all’altezza del comune di Rocchetta a Volturno (IS) due auto si sono scontrate frontalmente, probabilmente per un malore di uno dei due conducenti, tragico il bilancio con un morto e due feriti.

Poco dopo le 19 altro incidente sulla SS 6, all’altezza della frazione Ceppagna, in Venafro (IS), probabilmente per la forte pioggia battente, un morto e un ferito.