Amichevoli, al “Civitelle” test probante: l’Olympia ospita il Vastogirardi

AGNONE – Continua la preparazione dell’Olympia Agnonese che domani, lunedì 13 agosto, affronta il Vastogirardi al “Civitelle”. L’incontro amichevole inizierà alle 16,30. Il match contro i candidati alla vittoria finale del campionato di Eccellenza molisana, servirà ad Antonio Mecomonaco per tastare la condizione atletica della rosa in ritiro da due settimane. Un gruppo che ultime ore ha registrato l’arrivo dell’under Basilio Antonelli, ex Foggia e Roma. Contro l’undici di Francesco farina, il classe 2000, reduce da un infortunio e ancora a corto di preparazione, potrebbe essere impiegato negli ultimi minuti. Nel frattempo nella giornata odierna sospesa la seduta di allenamento pomeridiana causa un acquazzone abbattutosi con violenza su tutto l’alto Molise.