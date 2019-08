Amichevoli, goleada dell’Agnonese contro la Bacigalupo Vasto

AGNONE. Pirotecnico 8-3 dell’Olympia Agnonese nell’amichevole contro la Bagicalupo Vasto Marina. Allo stadio “Civitelle”, i ragazzi di Mauro Marinelli, offrono buoni spunti di gioco e soprattutto tanti gol. A rovinare il test contro gli adriatici il brutto infortunio accorso all’esterno under Di Falco che ha dovuto abbandonare il rettangolo da gioco causa la sospetta frattura del metatarso del piede. La prossima uscita dei granata è attesa per sabato 10 agosto contro il Roccasicura, mentre martedì 13 agosto a far visita a Peijc e soci i laziali dell’Albalonga, formazione di serie D. Il tutto in attesa del derby di Coppa Italia in programma domenica 18 agosto al “Civitelle” con fischio d’inizio alle ore 16,00.

Il tabellino:

OLYMPIA AGNONESE I TEMPO: Spadone, Ballerini, Nicolao, Dembelè, Colonna, Frabotta, Boubacar, Pejic, Acosta, Elefante, Petkovic. All.: Marinelli (A disp.: Kuzmanovic, Allegra, Diakite, Di Lonardo, Carlucci, Konè, Konè, Di Falco). OLYMPIA AGNONESE II TEMPO: Kuzmanovic, Ballerini, Vogliacco, Pejic (Boubacar), Allegra, Di Lonardo, Dudù, Carlucci, Kone, Diakite, Di Falco (Elefante). All.: Marinelli.

BACIGALUPO VASTO MARINA I TEMPO: Speranza, Traino, Marinelli, D’Adamo, Cernaz, Benedetti, Mangiacasale, Pollutri, Cesario, Di Gennaro, D’Antonio. All.: Cesario R. (A disp.: Iammarino, Letto, Stafa, Esposito, Benvenga, Socci, Irace, Coulibaly, Ciancaglini, Petrella). BACIGALUPO VASTO MARINA II TEMPO: Speranza (Iammarino), Pollutri, Marinelli (Esposito), D’Adamo (Socci), Cernaz (Ciancaglini), Benedetti (Petrella), Mangiacasale (Coulibaly), Stafa (Traino), Irace (D’Antonio), Cesario (Letto), Di Gennaro (Benvenga). All.: Cesario R.

RETI: 4’ Acosta (OA), 21’ Pejic (OA), 26’ Cesario (BVM), 30’ e 64’ Mangiacasale (BVM), 33’ Petkovic (OA), 43’ Frabotta (OA), 55’ Dudù (OA), 56’ e 63’ Di Falco (OA), 86’ Elefante (OA)