Ancora persone in giro senza valido motivo, mano pesante dei Carabinieri

ISERNIA – La Compagnia Carabinieri di Isernia ha messo in campo numerosi e diuturni servizi dedicati, finalizzati al rispetto dei divieti imposti, che però non fanno venire meno il consueto impegno di presidio del territorio. I controlli eseguiti hanno consentito di verificare che, per la maggior parte dei casi, gli spostamenti erano riconducibili a motivi di lavoro, salute e necessità. A ciò si sono aggiunti comportamenti di cittadini che escono per portare a spasso il cane o fare sport all’aperto, i quali sono stati invitati al buon senso, evitando assembramenti e mantenendo le necessarie distanze per il bene collettivo.

In diverse circostanze però le persone sono state trovate fuori dalle loro abitazioni senza un valido motivo ed a volte hanno cercato di fornire addirittura ai militari false attestazioni per cercare di giustificare le uscite esterne. Purtroppo in altre circostanze sono emerse importanti condotte in violazione dei divieti imposti dalle autorità, le quali hanno evidenziato negli autori una scarsa responsabilità verso se stessi e gli altri, puntualmente i responsabili sono stati segnalati alla locale A.G. per le determinazioni di competenza.

Tali controlli, come noto, non hanno significato repressivo ma sono volti a tutelare l’interesse preminente alla salute di tutti, laddove gli appelli alla prudenza ed al buon senso che arrivano ormai da ogni parte dovessero fallire.