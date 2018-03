Ancora qualche fiocco di neve, ma per Pasqua torna il sole

METEO NUOVA SETTIMANA – La nuova settimana si preannuncia più stabile rispetto a quella appena passata anche se non mancherà occasione per qualche pioggia, sooprattutto nella seconda parte. Mentre si andranno attenuando gli effetti della vecchia perturbazione della domenica, assisteremo ad un graduale aumento della pressione atmosferica sul Mediterraneo. Tuttavia non si tratterà di un robusto campo di alte pressioni ed infiltrazioni umide riusciranno ugualmente a raggiungere la Penisola.

AVVIO PIU’ SOLEGGIATO, RIALZO TERMICO – Lunedì avremo nel complesso un tempo abbastanza buono: il sole prevarrà sulle regioni centro-settentrionali, ad eccezione di maggior variabilità sulle Alpi specie di Nord Est. Il Sud, l’Abruzzo, il Molise ed il basso Lazio risentiranno ancora di una residua instabilità con qualche acquazzone sparso. Temperature stabili o in lieve aumento. Tra martedì e mercoledì ci sarà una maggiore prevalenza di sole, eccetto per una variabilità sul basso tirreno, Alpi e Friuli Venezia Giulia con qualche breve acquazzone. Le temperature subiranno un aumento e si porteranno grosso modo nelle medie tipiche del periodo.

METEO NON SEMPRE ASCIUTTO – Tra giovedì e venerdì però un modesto calo della pressione atmosferica consentirà il passaggio di due perturbazioni al Centro Nord con qualche acquazzone o temporale e temperature in lieve diminuzione. Al Sud prevarrà il sole e le temperature invece saranno in contenuto aumento per venti in rinforzo da Libeccio.

