andràtuttobene, il messaggio di speranza dei bambini dal “tetto” dell’Alto Vastese

SCHIAVI DI ABRUZZO – Non possono vedersi, perché in questo momento bisogna stare a casa, evitare i contatti sociali al fine di impedire a quel vigliacco del virus Covid19 di propagarsi. Si sono dati allora un appuntamento virtuale e, ciascuno nella propria casa, hanno realizzato dei bellissimi e coloratissimi disegni. Fantastici arcobaleni per lanciare un segnale di speranza e un abbraccio affettuoso e riconoscente a medici, infermieri e tutto il personale sanitario d’Italia per l’enorme sforzo che stanno facendo in questi giorni interminabili di emergenza. Un messaggio di speranza firmato dai bambini di Schiavi di Abruzzo, piccolo centro montano del Vastese, che vuole arrivare, come un immenso arcobaleno, in tutto il Paese. E quei disegni sono stati raccolti in questo video che l’Eco pubblica e che sta già diventando virale…

video realizzato da Chiara Bottone, classe V